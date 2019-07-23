У День незалежності 2019 банки змінюють режим роботи. Як працюють банки на День незалежності 2019 – читайте в матеріалі.

На День незалежності України, який святкують 24 серпня, українці відпочиватимуть три дні – 24, 25 і 26 серпня.

Оскільки 24 серпня припадає на суботу, то вихідний переноситься на понеділок 26 серпня.

Відповідно, у працівників банків з 24 по 26 серпня вихідні, тому в ці дні фінансові установи не працюватимуть. Всі операції з готівкою будуть можливі тільки через банкомати, термінали або додатки у смартфонах.

Читайте: Календар свят на серпень 2019

Крім того, у державних установах передсвятковий день 23 серпня буде скорочений на одну годину.

До слова, раніше Факти ICTV писали, як пройде День незалежності 2019.