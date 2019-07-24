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Факти / Україна / Політика

Чим займеться нова Рада у перший день роботи

Верховна Рада у перший день роботи внесе зміни до Кримінально-процесуального кодексу, які усунуть перешкоди у роботі слідчих.

Чим займеться нова Рада у перший день роботи

Зміни до Кримінально-процесуального кодексу будуть пріоритетними у перший день роботи нового складу парламенту, заявив журналістам заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка.

– У перший же день, коли парламент почне працювати, це буде один із тих законопроектів, який буде прийнятий у перший же день, – зазначив він.

За його словами, правки до КПК торкнуться “вже існуючих проблем, які перешкоджають роботі слідчих органів, а також поліпшення становища підозрюваних і обвинувачуваних”.

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Це стосується скасування так званих поправок Лозового, тобто депутата від Радикальної партії Андрія Лозового. Вони посилили захист прав підозрюваних і обвинувачуваних, що на практиці призвело до затягування розслідування справ слідчими та в судах.

До речі, перше засідання Верховної Ради відкриє народний депутат від Опозиційної платформи — За життя Юлій Іоффе.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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