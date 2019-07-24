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Факти / Україна

Депутатів хочуть позбавляти мандата за 30% прогулів

Глава партії Слуга народу Дмитро Разумков анонсував закон про позбавлення депутатського мандата за прогули.

Депутатів хочуть позбавляти мандата за 30% прогулів

Депутатського мандата пропонується позбавляти, якщо нардеп пропустить близько 30% засідань у парламенті.

На думку глави партії Слуга народу Дмитра Разумкова, це можуть вирішувати у форматі референдуму з відкликання депутатського мандату або за допомою законодавчо прописаних норм.

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Цю процедуру потрібно буде прописувати. Одним з форматів, який ми розглядали, – це референдум з відкликання народного депутата, це можуть бути і законодавчо прописані норми: якщо ви не відвідуєте свою роботу протягом, скажімо, 30% робочого часу. Це визначатиме закон. Не прийшли на 30% засідань – втрачаєте мандат, – зауважив Дмитро Разумков.

Нагадаємо, раніше у команді президента України Володимира Зеленського запропонували внести до Верховної Ради законопроекти щодо відповідальності нардепів за кнопкодавство і прогули.

Фото: Дмитро Разумков

Джерело: РБК-Україна

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