Глава партії Слуга народу Дмитро Разумков анонсував закон про позбавлення депутатського мандата за прогули.

Депутатського мандата пропонується позбавляти, якщо нардеп пропустить близько 30% засідань у парламенті.

На думку глави партії Слуга народу Дмитра Разумкова, це можуть вирішувати у форматі референдуму з відкликання депутатського мандату або за допомою законодавчо прописаних норм.

Читайте: Підрахунок голосів ЦВК на виборах до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Цю процедуру потрібно буде прописувати. Одним з форматів, який ми розглядали, – це референдум з відкликання народного депутата, це можуть бути і законодавчо прописані норми: якщо ви не відвідуєте свою роботу протягом, скажімо, 30% робочого часу. Це визначатиме закон. Не прийшли на 30% засідань – втрачаєте мандат, – зауважив Дмитро Разумков.

Нагадаємо, раніше у команді президента України Володимира Зеленського запропонували внести до Верховної Ради законопроекти щодо відповідальності нардепів за кнопкодавство і прогули.

Фото: Дмитро Разумков