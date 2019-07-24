Ціна на газ для населення під час опалювального сезону 2019-2020 років повинна залишатися на рівні вартості у серпні.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду заявив, що вартість газу для населення після початку опалювального сезону не повинна перевищувати вартість ресурсу у серпні.

За його словами, ціна на газ знизилася на 25% з травня 2019 року.

– І прогноз на серпень – зниження. Серпнева ціна повинна бути базовою для наступного опалювального сезону. Наразі йде закупівля газу за сприятливою ціною, – сказав Гройсман.

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Прем’єр-міністр додав, що ціна не повинна підвищуватися адже газ, який закуповують сьогодні, використовуватимуть взимку.

Нагадаємо, у серпні ціна на газ для населення буде знижена до 4 640 грн без ПДВ за 1 тис. куб. м.