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Хто проходить у Верховну Раду від партії Батьківщина

ЦВК опрацювала 97.32% протоколів, згідно з цими результатами партія Батьківщина проходить до Верховної Ради і може отримати 24 мандати.

Хто проходить у Верховну Раду від партії Батьківщина

Після опрацювання ЦВК 97.32% протоколів, партія Батьківщина набирає 8.18% голосів. Відповідно, у парламенті їй може дістатися 24 мандати за списками та 1 мандат на мажоритарному окрузі.

Список партії Батьківщина у Верховній Раді:

1. Юлія Тимошенко

2. Сергій Тарута

3. Валентин Наливайченко

4. Сергій Соболєв

5. Олена Кондратюк

6. Іван Кириленко

7. Андрій Кожем’якін

8. Григорій Немиря
9. Сергій Власенко

10. Валерій Дубіль

11. Олександр Абдуллін

12. Іван Крулько

13. Анжеліка Лабунська

14. Костянтин Бондарєв

15. Михайло Цимбалюк

16. Віталій Данілов

17. Ольга Бєлькова

18. Олексій Кучеренко

19. Андрій Ніколаєнко

20. Михайло Волинець

21. Андрій Пузійчук

22. Альона Шкрум

23. Володимир Кабаченко

24. Вадим Івченко

Читайте: Підрахунок голосів ЦВК на виборах до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Також Факти ICTV публікували список кандидатів, які пройшли на мажоритарних округах до Верховної Ради.

Фото: Батьківщина

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