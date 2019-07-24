Київська влада забрала з тимчасово окупованого Донбасу 64 засуджених.

Бойовики передали українській владі 64 особи, які перебували в пенітенціарних установах Луганської області та на момент окупації Донбасу були затримані або відбували покарання за скоєні злочини.

Омбудсмен Людмила Денісова розповіла, що це вже шоста успішна передача в’язнів з території так званої ЛНР.

– З грудня 2018 року по липень 2019 ми перемістили 319 засуджених. З них 124 особи або їхні родичі безпосередньо зверталися до мене із заявами про переведення, – зазначила омбудсмен.

З урахуванням осіб, яких переведено з окупованої частини Донецької області – переміщено 332 засуджених. Звільнено – 53 особи.