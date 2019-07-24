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Факти / Україна

На Луганщині поліція посилила охорону 105 округу через перерахунок голосів

У місті Щастя Луганської області виборча комісія на окрузі №105 перераховує голоси.

На Луганщині поліція посилила охорону 105 округу через перерахунок голосів

На Луганщині у місті Щастя на 105 окрузі окружна виборча комісія перераховує голоси. Через це поліція посилила заходи безпеки. Для охорони громадського порядку задіяно 45 поліцейських.

У Новоайдарський відділ поліції звернувся член окружної виборчої комісії №105, який повідомив про можливе порушення виборчого законодавства головою ОВК.

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У повідомленні член комісії зазначив, що на сайті ЦВК вже є результати підрахунку 100% голосів на всіх шести виборчих дільницях, розташованих на виборчому окрузі №105.

Але, за словами заявника, обробка протоколів за результатами голосування на виборчих ділянках не проводилася.

На сайті ЦВК вказано, що на 105 окрузі порахували 100% бюлетенів. Відповідно до результатів, перемагає кандидат від Опозиційного блоку Вікторія Гриб.

Нагадаємо, раніше у Покровськ Донецької області направили вертоліт зі спецпризначенцями на виборчий округ №50.

Фото: МВС

Джерело: МВС

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