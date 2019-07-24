Центральна виборча комісія продовжує підрахунок голосів на парламентських виборах 2019.

Згідно з 99,37% оброблених протоколів, до нової Верховної Раду проходять п’ять партій: Слуга народу, Опозиційна платформа – За життя, Батьківщина, Європейська солідарність і Голос.