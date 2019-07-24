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Підрахунок голосів ЦВК на виборах до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Центральна виборча комісія підраховує голоси на виборах до Верховної Ради 2019.

З початку З кінця
Пряма трансляція
09:03 - 24 липня

Центральна виборча комісія опрацювала 98,95% протоколів на парламентських виборах 2019:

  • Слуга народу — 43.14%;
  • Опозиційна платформа — За життя — 13,02%;
  • Батьківщина — 8,18%;
  • Європейська солідарність — 8,12%;
  • Голос — 5,84%.
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22:09 - 23 липня

Центральна виборча комісія опрацювала 98,87% протоколів на парламентських виборах 2019:

  • Слуга народу — 43.13%;
  • Опозиційна платформа — За життя — 13,02%;
  • Батьківщина — 8,18%;
  • Європейська солідарність — 8,12%;
  • Голос — 5,85%.

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15:45 - 23 липня

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13:42 - 23 липня

Центральна виборча комісія опрацювала 95,27% протоколів на парламентських виборах 2019:

  • Слуга народу — 43.13%;
  • Опозиційна платформа — За життя — 13,06%;
  • Європейська солідарність — 8,18%;
  • Батьківщина — 8,12%;
  • Голос — 5,84%.
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06:07 - 23 липня

Завершено підрахунок 92,43% голосів. Наразі в Раду проходять:

  • Слуга народу – 43,11%;
  • Опозиційна платформа – За життя – 13,03%;
  • Батьківщина – 8,18%;
  • Європейська солідарність – 8,15%;
  • Голос – 5,87%.
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00:03 - 23 липня

ЦВК опрацювала 88.66% голосів:

  • Слуга народу – 43,03%;
  • Опозиційна платформа – За життя – 12,92%;
  • Європейська солідарність – 8,22%;
  • Батьківщина – 8,18%;
  • Голос – 5,97%.
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23:18 - 22 липня

ЦВК опрацювала 87.28% голосів:

  • Слуга народу – 42,98%;
  • Опозиційна платформа – За життя – 12,92%;
  • Європейська солідарність – 8,25%;
  • Батьківщина – 8,17%;
  • Голос – 6,00%.
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21:06 - 22 липня

ЦВК опрацювала 84,23% протоколів:

  • Слуга народу – 42,93%;
  • Опозиційна платформа – За життя – 12,93%;
  • Європейська солідарність – 8,30%;
  • Батьківщина – 8,13%;
  • Голос – 6,03%.
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20:52 - 22 липня

Список кандидатів-мажоритарників з усіх 199 одномандатних округів, які проходять до Верховної Ради, підготували Факти ICTV.

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20:19 - 22 липня

ЦВК опрацювала 82.17% протоколів:

  • Слуга народу – 42,90%;
  • Опозиційна платформа – За життя – 12,95%;
  • Європейська солідарність – 8,31%;
  • Батьківщина – 8,11%;
  • Голос – 6,05%.
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