Підрахунок голосів ЦВК на виборах до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)
Центральна виборча комісія підраховує голоси на виборах до Верховної Ради 2019.
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09:03 - 24 липня
Центральна виборча комісія опрацювала 98,95% протоколів на парламентських виборах 2019:
- Слуга народу — 43.14%;
- Опозиційна платформа — За життя — 13,02%;
- Батьківщина — 8,18%;
- Європейська солідарність — 8,12%;
- Голос — 5,84%.
22:09 - 23 липня
Центральна виборча комісія опрацювала 98,87% протоколів на парламентських виборах 2019:
- Слуга народу — 43.13%;
- Опозиційна платформа — За життя — 13,02%;
- Батьківщина — 8,18%;
- Європейська солідарність — 8,12%;
- Голос — 5,85%.
15:45 - 23 липня
13:42 - 23 липня
Центральна виборча комісія опрацювала 95,27% протоколів на парламентських виборах 2019:
- Слуга народу — 43.13%;
- Опозиційна платформа — За життя — 13,06%;
- Європейська солідарність — 8,18%;
- Батьківщина — 8,12%;
- Голос — 5,84%.
06:07 - 23 липня
Завершено підрахунок 92,43% голосів. Наразі в Раду проходять:
- Слуга народу – 43,11%;
- Опозиційна платформа – За життя – 13,03%;
- Батьківщина – 8,18%;
- Європейська солідарність – 8,15%;
- Голос – 5,87%.
00:03 - 23 липня
ЦВК опрацювала 88.66% голосів:
- Слуга народу – 43,03%;
- Опозиційна платформа – За життя – 12,92%;
- Європейська солідарність – 8,22%;
- Батьківщина – 8,18%;
- Голос – 5,97%.
23:18 - 22 липня
ЦВК опрацювала 87.28% голосів:
- Слуга народу – 42,98%;
- Опозиційна платформа – За життя – 12,92%;
- Європейська солідарність – 8,25%;
- Батьківщина – 8,17%;
- Голос – 6,00%.
21:06 - 22 липня
ЦВК опрацювала 84,23% протоколів:
- Слуга народу – 42,93%;
- Опозиційна платформа – За життя – 12,93%;
- Європейська солідарність – 8,30%;
- Батьківщина – 8,13%;
- Голос – 6,03%.
20:52 - 22 липня
Список кандидатів-мажоритарників з усіх 199 одномандатних округів, які проходять до Верховної Ради, підготували Факти ICTV.
20:19 - 22 липня
ЦВК опрацювала 82.17% протоколів:
- Слуга народу – 42,90%;
- Опозиційна платформа – За життя – 12,95%;
- Європейська солідарність – 8,31%;
- Батьківщина – 8,11%;
- Голос – 6,05%.