PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Порушення на парламентських виборах 2019

Серед порушень на парламентських виборах 2019 року в Україні є як технічні, так і навмисні помилки людей. Факти ICTV стежать за недотриманням закону під час волевиявлення на виборах в Раду.

З початку З кінця
Пряма трансляція
11:30 - 24 липня

У Луганській області посилили охорону округа № 105 у місті Щастя. Перераховувати голоси почали через звернення чоловіка, який завив, що голова ОВК міг порушити виборче законодавство.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
11:29 - 24 липня

Комісія виборчого округу № 50 відновила роботу і продовжує підрахунок голосів. На вулиці все ще знаходяться люди, які вимагають, аби вибори були чесними.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
22:00 - 23 липня

У Покровську (Донецька область) почалися протести через фальсифікацію результатів парламентських виборів комісією одномандатного виборчого округу № 50. Спостерігачі з’ясували, що цифри, вказані у протоколах, розходяться з реальними показниками.

Для стабілізації ситуації в місто відправили групу спецназу на гелікоптері.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
17:10 - 23 липня

Партія Слуга народу хоче оскаржити результати виборів до Верховної Ради у десяти областях, оскільки на них зафіксували найбільшу кількість серйозних порушень.

Партія Голос також повідомила про порушення на 118 виборчому окрузі у Львові і вимагає від правоохоронних органів вплинути на ситуацію.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
14:00 - 22 липня

Найпоширенішими порушеннями на виборах до Верховної Ради стали – матеріально-технічного забезпечення, незаконного голосування і підрахунку голосів.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
19:38 - 21 липня

Станом на 19.00 правоохоронці зафіксували 1 955 звернень щодо порушень на виборах до Верховної Ради.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли 56 справ.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
18:14 - 21 липня

У Комітеті виборців України повідомили, що в день виборів спостерігалася незаконна агітація.

Крім того, збільшилася кількість агітаційних матеріалів за останню ніч і ранок перед виборами до Верховної Ради.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
18:01 - 21 липня

Поліція відкрила 33 кримінальних провадження, пов’язаних з порушеннями в день голосування на виборах до Верховної Ради.

Найбільше кримінальних проваджень про незаконне використання бюлетеня. Всього поліція отримала 1 614 повідомлень, які пов’язані з порушеннями виборчого процесу.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
17:44 - 21 липня

На виборчій дільниці №210739 у місті Ужгород, один з виборців залишив бюллетень у кабіні для голосування.

Члени дільничної виборчої комісії зателефонували до окружної виборчої комісії, аби повідомити про цей факт. Їм сказали, що зазначені бюлетені потрібно відкласти і визнати недійсними.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
17:34 - 21 липня

Спостерігачі громадянської мережі Опора повідомили, що у виборчому окрузі № 50 у місті Мирноград (Донецька область) вкинули пачку бюлетенів до урни на дільничній виборчій комісії № 140750.

Правоохоронці проводять необхідні дії для встановлення факту порушення.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
<1234>

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка