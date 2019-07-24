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Факти / Україна

Порушення на парламентських виборах: відкрито понад 300 кримінальних справ

Серйозних порушень під час парламентських виборів не зафіксовано, проте відкрито понад 300 кримінальних справ.

Вибори до Верховної Ради

Речник МВС Артем Шевченко розповів, що кількість проваджень за фактами порушень під час виборів до Верховної Ради ще збільшується – їх уже більше 350.

– Головні результати щодо розслідування кримінальних проваджень ще попереду, у вигляді підозр та обвинувальних актів в суд, – уточнив він.

Водночас Шевченко наголосив, що загалом система МВС впоралася із проведенням виборів, і якихось надзвичайних, серйозних або критичних інцидентів не зафіксовано.

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– Порушення були, але це не критично. Не було насилля, не було сутичок, не було крові, не було зіткнень – це головне, – додав він.

Нагадаємо, раніше у Покровськ Донецької області направили вертоліт зі спецпризначенцями на виборчий округ №50.

Джерело: Громадське

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