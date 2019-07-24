Ситуація з підрахунком голосів на парламентських виборах призвела до того, що на певні округи почали відправляти спецпризначенців. Факти ICTV розповідають, на які округи відправили правоохоронців і що цьому передувало.

Коростень

Перші результати голосування на виборах до Верховної Ради почали з’являтися 22 липня, і саме тоді з’явилася інформація про можливі провокації у 64-му окрузі у місті Коростень (Житомирська область). Вони мали відбутися під час транспортування документації.

Тут за перемогу боролися мажоритарники Володимир Арешонков (самовисуванець) і В’ячеслав Сігачов (Слуга народу).

Нацполіція направила гелікоптер із понад десятком представників спецпідрозділу ТОР, які патрулювали адміністративні будівлі.

Наразі підрахунок голосів на ОВК № 64 завершено. Перемогу здобув Володимир Арешонков (27,63% голосів).

Покровськ

У той же день у місті Покровськ (Донецька область) почалися протести через фальсифікацію результатів виборів комісією ОВК №50. Спостерігачі помітили, що цифри, вказані у протоколах, розходяться з реальними показниками.

Місцеві жителі навіть встановили намети, вони вимагали повного перерахунку голосів. Тут за перемогу змагаються кандидат від Опозиційного блоку Руслан Требушкін і самовисуванець Андрій Аксьонов.

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Туди відправили гелікоптер із групою спецпризначенців, які мають стежити за правопорядком. Наразі випадків зіткнення між правоохоронцями і протестувальниками не було.

Під будівлею ОВК №50 продовжують знаходитися близько 100 протестувальників і поліція. Комісія продовжує роботу.

Щастя

Посилили безпеку і на 105-му окрузі у місті Щастя (Луганська область). Після підрахунку голосів з’ясувалося, що Сергій Медведчук – брат одного з лідерів партії Опозиційна платформа – За життя Віктора Медведчука – не пройшов до Верховної Ради. Його обійшла представниця Опозиційного блоку Вікторія Гриб.

Після цього один з членів виборчої комісії звернувся до правоохоронців і повідомив про те, що нібито могло бути порушене виборче законодавство. За його словами, на сайті ЦВК вже є результати підрахунку 100% голосів на ОВК №105, хоча протоколи не опрацьовували.

Для забезпечення правопорядку у місто направили 45 правоохоронців. Комісія повторно перераховує голоси.

До слова, партія Слуга народу хоче оскаржити результати виборів у десяти округах, на яких зафіксували велику кількість серйозних порушень.

Відео: МВС