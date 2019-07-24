У Києві на кількох вулицях з 24 до 27 липня обмежать водопостачання.

З 24 по 27 липня у Києві відбудеться планове відключення водопостачання у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Список адрес:

24 липня з 9.30 до 20.00 – вул. Покровська, 5, 9; пров. Зелінського;

з 9.30 до 20.00 – вул. Покровська, 5, 9; пров. Зелінського; 24 липня з 9.00 до 22.00 – вул. Туполєва, 19, 21;

з 9.00 до 22.00 – вул. Туполєва, 19, 21; 25 липня з 9.00 до 24.00 – вул. Предславинська, 9, 11, 12, 13, 14, 21/23, 26, 26А, 27, 28; вул. Лабораторна, 8, 11; вул. Велика Васильківська, 81А, 89;

з 9.00 до 24.00 – вул. Предславинська, 9, 11, 12, 13, 14, 21/23, 26, 26А, 27, 28; вул. Лабораторна, 8, 11; вул. Велика Васильківська, 81А, 89; 25 липня з 9.00 до 23.50 – пр-т Героїв Сталінграда, 12А; Оболонська набережна, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73;

з 9.00 до 23.50 – пр-т Героїв Сталінграда, 12А; Оболонська набережна, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73; 27 липня з 8.00 до 24.00 – вул. Ільєнка, 36, 36/1, 38, 40, 42, 44.

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Раніше Факти ICTV писали, що внаслідок запуску ринку електроенергії з 1 липня для промисловості зросли ціни на електрику, тому водоканали хочуть збільшити тариф на холодну воду на 15%.