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Факти / Україна

У Нікітському ботсаду в Криму статую богині Флори замінять бюстом Леніна

У Криму в Нікітському ботанічному саду замінять скульптуру богині Флори на бюст Володимиру Леніну.

У Нікітському ботсаду в Криму статую богині Флори замінять бюстом Леніна

В анексованому Криму “суд” зобов’язав повернути на місце пам’ятник Володимиру Леніну в Нікітському ботанічному саду.

Окупанти вирішили, що керівництво ботанічного саду має прибрати статую богині Флори та встановити замість неї бюст “вождю пролетаріату”.

Заступник директора Нікітського ботанічного саду Андрій Паштетський пояснив, що скульптуру Флори подарували на 200-річний ювілей ботсаду у 2012 році.

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– Але вчена рада тоді забула викреслити з реєстру пам’яток культурної спадщини бюст Леніна. А з приходом Росії у 2014 році всі дані реєстру передали в тому ж вигляді, і вийшло, що сад самовільно демонтував пам’ятник культурної спадщини.

Нагадаємо, у Криму на російському пункті пропуску на адмінкордоні затримали двох громадян України.

Фото: Крим. Реалії

Джерело: Крим. Реалії

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