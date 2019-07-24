На Кубані затримали судно Lizori під прапором Молдови з українцями на борту.

У порту Єйська на Кубані (Росія) затримано судно Lizori під прапором Молдови. На його борту перебували 14 українців.

– Українське судно, український екіпаж. На борту знаходяться 14 членів екіпажу, всі вони громадяни України, – сказала інспектор Міжнародної федерації транспортних робітників у Росії Ольга Ананьїна.

За її словами, трьох українців вже відпустили, питання відправки додому інших українців вирішується.

Читайте: Скоро будемо зустрічати! Денісова про повернення українських моряків з РФ

Причиною затримання судна став незадовільний технічний стан і невиплати екіпажу зарплат.

За даними Міжнародної федерації транспортних робітників, сума заборгованості становить $11,23 тис.

Нагадаємо, прикордонники КНДР затримали російське риболовецьке судно Сянхайлінь-8.

Фото: vesselfinder