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Факти / Україна

В Україні у продажу з’явиться бюст Зеленського

Бюсти президента України Володимира Зеленського були виставлені на одному з інтернет-аукціонів.

В Україні у продажу з’явиться бюст Зеленського

У продажу з’явиться бюст Володимира Зеленського. Він був виставлений на одному з інтернет-аукціонів.

Бюст висотою 23 сантиметри виконаний у трьох кольорах – слонова кістка глянець, слонова кістка матовий і мармур. Він виготовлений зі скульптурного гіпсу, покритий трьома шарами лаку, сухозлітним золотом і важить 2,5 кілограми.

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– Відмінний і унікальний подарунок, прекрасно прикрасить ваш робочий стіл і інтер’єр, – йдеться у повідомленні.

Ціна бюста – 2 тис. грн.

До речі, Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді заявив, що президент – це не ікона, а тому не потрібно вішати його фотографії у кабінетах.

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