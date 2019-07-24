Бюсти президента України Володимира Зеленського були виставлені на одному з інтернет-аукціонів.
У продажу з’явиться бюст Володимира Зеленського. Він був виставлений на одному з інтернет-аукціонів.
Бюст висотою 23 сантиметри виконаний у трьох кольорах – слонова кістка глянець, слонова кістка матовий і мармур. Він виготовлений зі скульптурного гіпсу, покритий трьома шарами лаку, сухозлітним золотом і важить 2,5 кілограми.
Читайте: Зеленський попросив не звертатися до нього на ім’я по батькові
– Відмінний і унікальний подарунок, прекрасно прикрасить ваш робочий стіл і інтер’єр, – йдеться у повідомленні.
Ціна бюста – 2 тис. грн.
До речі, Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді заявив, що президент – це не ікона, а тому не потрібно вішати його фотографії у кабінетах.