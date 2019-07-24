З’їзд партії Голос обрав Святослава Вакарчука головою партії.

24 липня на з’їзді партії Голос Святослава Вакарчука обрано новим головою політичної партії.

Юлія Клименко, яка до цього очолювала Голос, тепер зосередиться на роботі над економічним порядком денним для партії.

– Тепер, по завершенню виборчої кампанії та туру Змін, я можу зосередитись на розбудові партії Голос. Я дуже вдячний Юлії за її роботу з реорганізації партії, формування виборчого штабу та керівництва виборчою кампанією, завдяки якій ми за два місяці стали парламентською партією, – сказав Вакарчук.

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Голос продовжить розвивати свою регіональну структуру і мобілізувати своїх прихильників, а також починає готуватися до місцевих виборів.

Також Факти ICTV публікували список кандидатів, які пройшли на мажоритарних округах до Верховної Ради.

Джерело: Голос