Верховна Рада IX скликання стане найбільш перезавантаженою за весь час існування органу. Але якою б була політична ситуація без нових облич партій Голос та Слуга народу – у матеріалі Фактів ICTV.

Верховна Рада IX скликання буде оновлена щонайменше на 80%. Переважно за рахунок партій Голос та Слуга народу, у списках яких люди, що ніколи не були у великій політиці.

Факти ICTV замислились – а що було б, якби Зеленський не оголосив у новорічну ніч про президентські амбіції, якби партій Слуга народу та Голос не існувало, а участь у парламентських виборах 2019 брали тільки традиційні політичні еліти.

Тимошенко – президент і Опозиційний блок у парламенті

Володимир Зеленський переміг на президентських виборах, отримавши рекордні 73% голосів. Це найбільша підтримка народу серед усіх українських президентів.

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Зеленському та Вакарчуку пророкували високі рейтинги ще за рік до виборів, коли їх почали вносити у соціологічні рейтинги. Це обумовлено запитом суспільства на нові обличчя та зміну політичної системи.

– Якби не було Зеленського, найімовірніше ми б побачили боротьбу між Юлією Тимошенко та Петром Порошенком, – розмірковує політолог Тарас Загородній.

За підсумками противостояння перемогу на президентських виборах отримала б Тимошенко, впевнений експерт.

А у такій ситуації Батьківщина мала б істотніший відсоток на парламентських виборах, ніж 8,2%, які має зараз. Але значно менший, ніж отримала партія Слуга народу – 43,2%.

– Зберігався би статус-кво – Опозиційна платформа – За життя залишила б свої позиції на місцях. І ймовірно, що Опозиційний блок Ахметова теж пройшов би у парламент, – вважає Загородній.

За влади Юлії Тимошенко прізвище прем’єр-міністра втратила б своє значення.

– Якщо Юлія Володимирівна президент, то вона і прем’єр-міністр. Була б якась людина, яка де-юре обіймала посаду, але де-факто була б Юлія Володимирівна. Може, так і треба, тому що ця модель близька до американської, коли обраний президент очолює виконавчу владу.

Хоча політолог впевнений, якби не з’явився Зеленський, хтось інший перехопив би ініціативу з новими обличчями, адже на всіх виборах близько 30% населення голосує за зміни. А інакше – явка і на президентських, і на парламентських виборах падає:

– Якби не було вибору, думаю, був би високий відсоток людей, які взагалі не пішли на вибори, тому що вони б не бачили, за кого голосувати.

Масові протести та перевибори через рік

Дещо інший сценарій розвитку подій без нових політиків назвав політолог Олег Саакян. Він нагадує, що на момент президентських виборів антирейтинг очолював тодішній президент Петро Порошенко.

– На момент президентських виборів ми мали тотальне незадоволення державними інституціями. Відповідно, той протест, який вилився в голосування за Зеленського, міг би цілком вилитись на вулиці, – вважає експерт.

Він додає, що це один із сценаріїв Росії – розхитування ситуації і зіштовхування людей з різними поглядами. Вірогідно, що тоді б люди, яких об’єднало бажання покарати старі політичні еліти, почали вступати між собою в ціннісні політичні конфлікти.

– Найімовірніше, ми мали б доволі складні і конфліктні парламентські вибори. А наступні президентські в такому випадку були б дочасними і відбулись майже одразу після парламентських.

За такого сценарію посилилась би позиція Медведчука, а на патріотичному полі з’явився би український Піночет – людина, яка, з одного боку, готова політичними методами, а з іншого – не тільки політичними досягати власних цілей.

– Найкраим для України був би молдавський сценарій – з більш м’яким протистоянням, але перманентним хаосом і умовним двовладдям. Найгіршим сценарієм міг би стати югославський. Те, на що сподівалась Росія.

Опозиційна платформа все рівно би не отримала більшість, вважає політолог, хоча присутність у Раді була б вища, ніж зараз. За попередніми підрахунками це 43 депутата.

– Зеленському вдалось зламати проросійську монополію на сході країни, запропонувавши індустріальному, російськомовному, прорадянському виборцю свого, але не проросійського. Більше двох десятків років в Україні у цього виборця був або чужий проукраїнський, або свій, але проросійський. Ця монополія розламалась.

Нові обличчя – перевага чи недолік?

Суттєве оновлення влади викликає неоднозначні думки у суспільства. Хтось покладає на нових депутатів великі сподівання, а хтось остерігається їх непрофесійності.

Так, Тарас Загородній до такого перезавантаження Ради ставиться скептично:

– Я думаю, що якість істотно впаде. Є небезпека, що це будуть поверхневі люди, які не розуміють, навіщо вони туди потрапили.

За його словами, значно зросте ризик підкупу депутатів.

– Ці люди, щойно побачать, що є можливість збагатитись, швидко користуватимуться. І ціна питання буде невисока– чи з мільйонером з мажоритарного округу намагатись домовитись, чи з людиною, яка ніде не працювала. Для неї $2-3 тис. – це вже великі гроші.

З іншого боку, нові люди можуть взагалі викорінити корупцію та змінити стару політичну систему, ставши прикладом для наслідування.

Все залежить від того, за яким критерієм визначати ефективність. Ефективність Ради ІХ скликання залежатиме від того, чи зможуть вони зламати старі правила.

– Судячи з протестного запиту, на хвилі якого прийшов Зеленський, ключовим завданням цієї Ради буде демонтаж пострадянської України – інституційної правової основи антилюдяної держави, яка не допомагає жити, а заважає, – вважає Олег Саакян.

Політолог додає, що в парламенті буде така сама ситуація, яку спостерігали під час парламентських виборів:

– Що може бути більш іронічним, ніж весільний фотограф, який перемагає власників заводів ще з радянських часів?

Ані третього майдану, ані Тимошенко у ролі президента ми не побачили. Можна довго аналізувати, що б сталось, якби щось у минулому пішло не так.

Втім, реальність така, що президентом став колишній шоумен, а у Раді ІХ скликання, окрім професійних політиків, актори, співаки, фотографи та журналісти. Якщо ці люди навчаться працювати з законами, можуть стати зразковими представниками суспільства у владі, адже кому, як не їм знати проблеми з середини.

Лілія Ященко