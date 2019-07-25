У вихідні, 27 і 28 липня, очікуються дощі та грози. +28 буде в неділю на півдні та сході України.

У суботу, 27 липня, дощі та грози очікуються на всій території України, крім південних областей та Криму. Температура повітря тут підніметься до +28.

Мінімальні +20 очікуються на півночі і заході країни.

У центральних областях +22 очікуються на північному сході країни.

У Києві дощ, вночі 13-15, а вдень 22-24 вище нуля.

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На неділю, 28 липня, очікується суха і сонячна погода, на більшій частині території.

Синоптики прогнозують дощі, лише у східних та західних областях. Температура повітря тут очікується до +29.

В центрі +31, на півночі максимум +30, на заході до +32.

У Києві без опадів, вночі 17-19, вдень 28-30 градусів тепла.

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