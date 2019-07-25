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Факти / Україна

Молдова готова закуповувати газ в Україні – Санду

Молдова готова купувати в Україні газ, якщо не зможе отримувати його з Росії.

Газ

Через відсутність нового контракту РФ з Україною про транзит газу його постачання у Молдову під питанням. Однак країна готова купувати газ у Києва.

Про це заявила прем’єр-міністр Республіки Молдова Майя Санду під час слухань у комітеті Європарламенту із закордонних справ у Брюсселі.

– Постачання газу – це технічна та економічна проблеми. Ми сьогодні купуємо газ у Газпрому за ціною, за якою могли б купувати його і в Україні, той, який вона отримує за системою реверсу, – каже Санду.

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Також вона додала, якщо Росія не продовжить контракт на постачання газу територією України до кінця року, це може спричинити економічні проблеми для Молдови.

У країні у найближчі п’ять років планують створити альтернативи в енергетиці.

До речі, Апеляційний суд Амстердама та Окружний суд Люксембургу відхилили апеляцію Газпрому на рішення Стокгольмського арбітражу.

Джерело: Укрінформ

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