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На Луганській ТЕС закінчується пальне: чим це загрожує

Запасів вугілля на Луганській ТЕС залишилося на чотири дні. Через це в області з 29 липня можуть запровадити графік відключення електроенергії.

На Луганській ТЕС закінчується пальне: чим це загрожує

Луганське енергетичне об’єднання попереджає споживачів про можливі відключення електроенергії у зв’язку зі зниженням запасів твердого палива на Луганській ТЕС.

Якщо так буде й далі, з опівночі 29 липня буде запроваджено графік відключень електроенергії.
Такі обмеження застосовуватимуться цілодобово.

Читайте: З липня електроенергія в Україні може здорожчати на 25% – НБУ

У компанії просять з розумінням ставитися до можливих знеструмлень.

 Джерело: ТОВ Луганське енергетичне об’єднання

Фото: Unsplash

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