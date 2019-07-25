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Факти / Україна / Суспільство

На пляжах Києва виявили кишкову паличку (СПИСОК)

У Києві на 13 пляжах виявили кишкову паличку.

На пляжах Києва виявили кишкову паличку (СПИСОК)

Головне управління Держпродспоживслужби в Києві зафіксувало на 13 пляжах перевищення норми індексу лактозопозитивної кишкової палички.

До слова, на сайті Плесо можна відслідкувати стан столичних пляжів. Також там є карта пляжів Києва.

Читайте: Де можна купатися в Одесі: найкращі пляжі і як дістатися

Санітарно-мікробіологічні та санітарно-хімічні дослідження проб води встановили, що індекс лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) збільшено на пляжах:

  • Венеція
  • Дитячий
  • Веселка
  • Молодіжний
  • Передмістна Слобідка
  • Золотий
  • Веселка
  • Центральний
  • Троєщина
  • Тельбін
  • Галерний
  • Чорторий
  • Вербний.

Також на пляжі Галерний зафіксували на поверхні води дрібні водорості та неприємний запах.

На пляжах Чорторий, Вербний і Пуща-Водиця зафіксували біохімічну потребу в кисні.

Раніше Факти ICTV писали, де купатися у Києві у 2019 році.

Джерело: Держпродспоживслужба

Фото: Dreamstime

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