У Києві на 13 пляжах виявили кишкову паличку.

Головне управління Держпродспоживслужби в Києві зафіксувало на 13 пляжах перевищення норми індексу лактозопозитивної кишкової палички.

До слова, на сайті Плесо можна відслідкувати стан столичних пляжів. Також там є карта пляжів Києва.

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Санітарно-мікробіологічні та санітарно-хімічні дослідження проб води встановили, що індекс лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) збільшено на пляжах:

Венеція

Дитячий

Веселка

Молодіжний

Передмістна Слобідка

Золотий

Веселка

Центральний

Троєщина

Тельбін

Галерний

Чорторий

Вербний.

Також на пляжі Галерний зафіксували на поверхні води дрібні водорості та неприємний запах.

На пляжах Чорторий, Вербний і Пуща-Водиця зафіксували біохімічну потребу в кисні.

Раніше Факти ICTV писали, де купатися у Києві у 2019 році.

Джерело: Держпродспоживслужба