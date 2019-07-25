У Києві на 13 пляжах виявили кишкову паличку.
Головне управління Держпродспоживслужби в Києві зафіксувало на 13 пляжах перевищення норми індексу лактозопозитивної кишкової палички.
До слова, на сайті Плесо можна відслідкувати стан столичних пляжів. Також там є карта пляжів Києва.
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Санітарно-мікробіологічні та санітарно-хімічні дослідження проб води встановили, що індекс лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) збільшено на пляжах:
- Венеція
- Дитячий
- Веселка
- Молодіжний
- Передмістна Слобідка
- Золотий
- Веселка
- Центральний
- Троєщина
- Тельбін
- Галерний
- Чорторий
- Вербний.
Також на пляжі Галерний зафіксували на поверхні води дрібні водорості та неприємний запах.
На пляжах Чорторий, Вербний і Пуща-Водиця зафіксували біохімічну потребу в кисні.
Раніше Факти ICTV писали, де купатися у Києві у 2019 році.
Джерело: Держпродспоживслужба