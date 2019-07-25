Центральна виборча комісія підраховує голоси на виборах до Верховної Ради 2019.
ЦВК опрацювала 99,76% протоколів:
- Слуга народу – 43,17%;
- Опозиційна платформа – За життя – 13,02%;
- Батьківщина — 8,18%;
- Європейська солідарність — 8,11%;
- Голос — 5,83%.
У засіданні ЦВК оголошено перерву до 10.00 ранку 25 липня.
Наразі прийнято оригінальні протоколи про підсумки голосування 47 ОВК.
ОВК №69 на Закарпатті 24 липня ухвалила рішення перерахувати голоси на всіх 133 дільницях за заявою кандидата у народні депутати Віктора Балоги.
- Слуга народу – 43,18%;
- Опозиційна платформа – За життя – 13,02%;
- Батьківщина — 8,18%;
- Європейська солідарність — 8,11%;
- Голос — 5,83%.
ЦВК отримала оригінальні протоколи про підсумки голосування на виборах до Верховної Ради з іще 28 ОВК. Таким чином їх загальна кількість збільшилася до 34-х.
Результати парламентських виборів 2019 підрахували вже на 99,45%:
- Слуга народу — 43,17%;
- Опозиційна платформа — За життя — 13,01%;
- Батьківщина — 8,18%;
- Європейська солідарність — 8,11%;
- Голос — 5,83%.
Центральна виборча комісія опрацювала 98,95% протоколів на парламентських виборах 2019:
- Слуга народу — 43.14%;
- Опозиційна платформа — За життя — 13,02%;
- Батьківщина — 8,18%;
- Європейська солідарність — 8,12%;
- Голос — 5,84%.
Центральна виборча комісія опрацювала 98,87% протоколів на парламентських виборах 2019:
- Слуга народу — 43.13%;
- Опозиційна платформа — За життя — 13,02%;
- Батьківщина — 8,18%;
- Європейська солідарність — 8,12%;
- Голос — 5,85%.
Центральна виборча комісія опрацювала 95,27% протоколів на парламентських виборах 2019:
- Слуга народу — 43.13%;
- Опозиційна платформа — За життя — 13,06%;
- Батьківщина — 8,18%;
- Європейська солідарність — 8,12%;
- Голос — 5,84%.