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Підрахунок голосів ЦВК на виборах до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Центральна виборча комісія підраховує голоси на виборах до Верховної Ради 2019.

З початку З кінця
Пряма трансляція
09:14 - 25 липня

ЦВК опрацювала 99,76% протоколів:

  • Слуга народу – 43,17%;
  • Опозиційна платформа – За життя – 13,02%;
  • Батьківщина — 8,18%;
  • Європейська солідарність — 8,11%;
  • Голос — 5,83%.
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21:07 - 24 липня

У засіданні ЦВК оголошено перерву до 10.00 ранку 25 липня.

Наразі прийнято оригінальні протоколи про підсумки голосування 47 ОВК.

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20:31 - 24 липня

ОВК №69 на Закарпатті 24 липня ухвалила рішення перерахувати голоси на всіх 133 дільницях за заявою кандидата у народні депутати Віктора Балоги.

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19:18 - 24 липня
ЦВК опрацювала 99,7% протоколів:
  • Слуга народу – 43,18%;
  • Опозиційна платформа – За життя – 13,02%;
  • Батьківщина — 8,18%;
  • Європейська солідарність — 8,11%;
  • Голос — 5,83%.
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14:06 - 24 липня

ЦВК отримала оригінальні протоколи про підсумки голосування на виборах до Верховної Ради з іще 28 ОВК. Таким чином їх загальна кількість збільшилася до 34-х.

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12:49 - 24 липня

Результати парламентських виборів 2019 підрахували вже на 99,45%:

  • Слуга народу — 43,17%;
  • Опозиційна платформа — За життя — 13,01%;
  • Батьківщина — 8,18%;
  • Європейська солідарність — 8,11%;
  • Голос — 5,83%.
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09:03 - 24 липня

Центральна виборча комісія опрацювала 98,95% протоколів на парламентських виборах 2019:

  • Слуга народу — 43.14%;
  • Опозиційна платформа — За життя — 13,02%;
  • Батьківщина — 8,18%;
  • Європейська солідарність — 8,12%;
  • Голос — 5,84%.
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22:09 - 23 липня

Центральна виборча комісія опрацювала 98,87% протоколів на парламентських виборах 2019:

  • Слуга народу — 43.13%;
  • Опозиційна платформа — За життя — 13,02%;
  • Батьківщина — 8,18%;
  • Європейська солідарність — 8,12%;
  • Голос — 5,85%.

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15:45 - 23 липня

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13:42 - 23 липня

Центральна виборча комісія опрацювала 95,27% протоколів на парламентських виборах 2019:

  • Слуга народу — 43.13%;
  • Опозиційна платформа — За життя — 13,06%;
  • Батьківщина — 8,18%;
  • Європейська солідарність — 8,12%;
  • Голос — 5,84%.
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