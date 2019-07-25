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Факти / Україна

Погода в Україні на 25 липня (КАРТА)

25 липня на більшій території України очікуються дощі з грозами.

Погода

В Україні сьогодні очікуються дощі з грозами, сухо буде лише на заході і у південних областях.

На заході 25 липня сонячно, вдень 24-28° вище нуля, вночі температура опуститься до +12°.

На півдні країни дощитиме тільки у Херсоні, на решті території сухо. Вдень 26-29°, вночі 15-18°.

У східній частині країни пройдуть дощі з грозами, вдень 24-26°, вночі 14-17°.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 25 липня

На півночі очікуються опади, вдень 23-25°, вночі до +16°.

У Києві сьогодні пройдуть дощі з грозами, вдень 23-25°, вночі 14-16°.

До речі,  Факти ICTV публікували прогноз погоди на серпень і початок осені.

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