25 липня на більшій території України очікуються дощі з грозами.
В Україні сьогодні очікуються дощі з грозами, сухо буде лише на заході і у південних областях.
На заході 25 липня сонячно, вдень 24-28° вище нуля, вночі температура опуститься до +12°.
На півдні країни дощитиме тільки у Херсоні, на решті території сухо. Вдень 26-29°, вночі 15-18°.
У східній частині країни пройдуть дощі з грозами, вдень 24-26°, вночі 14-17°.
Читайте: Гороскоп на сьогодні, 25 липня
На півночі очікуються опади, вдень 23-25°, вночі до +16°.
У Києві сьогодні пройдуть дощі з грозами, вдень 23-25°, вночі 14-16°.
До речі, Факти ICTV публікували прогноз погоди на серпень і початок осені.
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