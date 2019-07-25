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Факти / Україна

Російських моряків із затриманого судна відпустили

Моряків із російського танкера NIKA SPIRIT, яке затримали в порту Ізмаїла, відпустили.

Російський танкер NIKA SPIRIT

Російські моряки з затриманого в Ізмаїлі танкера, який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці, вже на волі.

У посольстві РФ у Києві підтвердили, що моряки повертаються додому.

За словами прес-аташе посольства Дениса Голенка, моряки їдуть додому, а судно залишається в Ізмаїлі.

– Вдалося підтвердити інформацію про те, що екіпаж за рішенням судновласника відправляється додому, саме судно поки залишається в Ізмаїлі, – зазначив дипломат.

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Російський омбудсмен Тетяна Москалькова уточнила, що екіпажу танкера не пред’явлено жодних звинувачень.

За її словами, вони зараз їдуть до Молдови, а звідти вилетять у Москву.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримала російський танкер NEYMA, який блокував малі броньовані артилерійські кораблі Нікополь, Бердянськ і буксир Яни Капу.

Джерело: Интерфакс

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