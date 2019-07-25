У курортній Кирилівці через прорив труби відпочивальники залишилися без води.
Аварія на водогоні у Кирилівці сталася через грозу – там стався серйозний порив.
Під час грози у Шелюгах вимкнули електрику, а коли знову дали світло, то на водопроводі Шелюги-Кирилівка стався гідроудар. У результаті цього металева труба лопнула.
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За інформацією місцевого видання, всі бази відпочинку і населення курортного селища залишилися без води.
Робітники повинні усунути неполадки до ранку 25 липня.
До речі, у Києві на кількох вулицях з 24 до 27 липня обмежать водопостачання.
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