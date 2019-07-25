Україна веде переговори щодо постачання катарського газу, який доставляється у грецький порт у скрапленому вигляді.

Директор державного ТОВ Оператор газотранспортної системи Сергій Макогон зазначив, що катарський газ – непогана альтернатива російському, транзит якого Газпром може зупинити після 2020 року.

– Працюємо над тим, щоб уже з січня можна було здійснювати постачання газу в Україну з південного напрямку через Транс-балканський газопровід, – наголосив він.

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За його словами, найбільший виробник скрапленого газу – катарська Qatargas – здійснила перше постачання газу до Європи через грецький порт.

Факти ICTV розповідали про те, що Газпром готовий продовжити контракт на транзит газу з Україною.

Джерело: Sergiy Makogon