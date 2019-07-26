За результатами позачергових виборів до Верховної Ради, Опозиційна платформа – За життя отримує 43 мандати: 37 – за списками і шість в одномандатних округах.

ЦВК опрацювала 100% протоколів – Опозиційна платформа – За життя з результатом 13,05% проходить у нову Верховну Раду.

Отже можлива майбутня фракція Опозиційною платформи – За життя отримує 43 мандати у парламенті.

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37 кандидатів проходять за списком партії:

Бойко Юрій Рабінович Вадим Медведчук Віктор Королевська Наталія Льовочкін Сергій Німченко Василь Шуфрич Нестор Ларін Сергій Дунаєв Сергій Козак Тарас Столар Вадим Іоффе Юлій Папієв Михайло Абрамович Ігор Ісаєнко Дмитро Скорик Микола Суркіс Григорій Кісільов Ігор Загородній Юрій Бурміч Анатолій Льовочкіна Юлія Колтунович Олександр Мамка Григорій Кальцев Володимир Павленко Юрій Приходько Наталія Чорний Віктор Борт Віталій Макаренко Михайло Волошин Олег Плачкова Тетяна Пузанов Олександр Мамоян Суто Кива Ілля Кузьмін Ренат Качний Олександр Славіцька Антоніна.

Мажоритарники отримали шість місць:

Федір Христенко – округ №46 у Донецькій області Юрій Солод – округ №47 у Донецькій області Валерій Гнатенко – округ №49 у Донецькій області Володимир Мороз – округ № №59 у Донецькій області Вікторія Гриб – округ №105 в Луганській області Олександр Лукашев – округ №113 в Луганській області.

До речі, перше засідання Верховної Ради відкриє народний депутат від Опозиційної платформи – За життя Юлій Іоффе.