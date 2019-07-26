За результатами позачергових виборів до Верховної Ради, Опозиційна платформа – За життя отримує 43 мандати: 37 – за списками і шість в одномандатних округах.
ЦВК опрацювала 100% протоколів – Опозиційна платформа – За життя з результатом 13,05% проходить у нову Верховну Раду.
Отже можлива майбутня фракція Опозиційною платформи – За життя отримує 43 мандати у парламенті.
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37 кандидатів проходять за списком партії:
- Бойко Юрій
- Рабінович Вадим
- Медведчук Віктор
- Королевська Наталія
- Льовочкін Сергій
- Німченко Василь
- Шуфрич Нестор
- Ларін Сергій
- Дунаєв Сергій
- Козак Тарас
- Столар Вадим
- Іоффе Юлій
- Папієв Михайло
- Абрамович Ігор
- Ісаєнко Дмитро
- Скорик Микола
- Суркіс Григорій
- Кісільов Ігор
- Загородній Юрій
- Бурміч Анатолій
- Льовочкіна Юлія
- Колтунович Олександр
- Мамка Григорій
- Кальцев Володимир
- Павленко Юрій
- Приходько Наталія
- Чорний Віктор
- Борт Віталій
- Макаренко Михайло
- Волошин Олег
- Плачкова Тетяна
- Пузанов Олександр
- Мамоян Суто
- Кива Ілля
- Кузьмін Ренат
- Качний Олександр
- Славіцька Антоніна.
Мажоритарники отримали шість місць:
- Федір Христенко – округ №46 у Донецькій області
- Юрій Солод – округ №47 у Донецькій області
- Валерій Гнатенко – округ №49 у Донецькій області
- Володимир Мороз – округ № №59 у Донецькій області
- Вікторія Гриб – округ №105 в Луганській області
- Олександр Лукашев – округ №113 в Луганській області.
До речі, перше засідання Верховної Ради відкриє народний депутат від Опозиційної платформи – За життя Юлій Іоффе.