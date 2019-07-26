Повний список фракції Батьківщина у Верховній Раді IX скликання читайте на Фактах ICTV.

ЦВК закінчила підрахунок голосів і оголосила результати парламентських виборів 2019. Згідно з цифрами, до Верховної Ради IX скликання пройшла партія Батьківщина.

На виборах до Верховної Ради їй вдалося набрати 8,18% голосів. Таким чином, партія Батьківщина отримала у парламенті 24 мандати. Ще два місця отримають мажоритарники від Батьківщини.

Читайте: Коли Рада збереться на перше засідання – можлива дата

Список фракції Батьківщина у Верховній Раді ІХ скликання:

Тимошенко Юлія Тарута Сергій Наливайченко Валентин Соболєв Сергій Кондратюк Олена Кириленко Іван Кожем’якін Андрій Немиря Григорій Власенко Сергій Дубіль Валерій Абдуллін Олександр Крулько Іван Лабунська Анжеліка Бондарєв Костянтин Цимбалюк Михайло Данілов Віталій Бєлькова Ольга Кучеренко Олексій Ніколаєнко Андрій Волинець Михайло Пузійчук Андрій Шкрум Альона Кабаченко Володимир Івченко Вадим

Депутати на мажоритарних округах:

ОВО №18. Мейдич Олег

ОВО №52. Яковенко Євген

До слова, раніше Факти ICTV публікували повний список депутатів Верховної Ради ІХ скликання.

Фото: Батькивщина