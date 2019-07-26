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Факти / Україна

Можеш починати ху***ти – НАБУ опублікувала розмови суддів ОАСК

Національне антикорупційне бюро опублікувало записи розмов суддів Окружного адміністративного суду Києва.

Суд

Національне антикорупційне бюро опублікувало записи розмов між суддями Окружного адміністративного суду та особами, причетними до справи про втручання суду в роботу інших органів влади.

На записах можна почути голову ОАСК Павла Вовка та суддів:

  • Євгена Аблова;
  • Богдана Саніна;
  • Ігоря Погрібніченка;
  • Олексія Огурцова.

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У розмовах можна почути обговорення подання позовів до Окружного адмінсуду, яке допоможе зупинити повноваження членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Також на записах обговорюють пошук осіб, від імені яких подаватимуть відповідні позови.

У відео міститься нецензурна лексика (18+).

Крім того, слідство зафіксувало неправомірний вплив суддів ОАСК у справі про скасування арешту з майна четвертого президента України Віктора Януковича.

Нагадаємо, 26 липня НАБУ і Генпрокуратура проводили обшуки в Окружному адміністративному суді Києва.

Джерело: NABU

Відео: NABU

Фото: Dreamstime

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