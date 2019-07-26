Національне антикорупційне бюро опублікувало записи розмов суддів Окружного адміністративного суду Києва.
Національне антикорупційне бюро опублікувало записи розмов між суддями Окружного адміністративного суду та особами, причетними до справи про втручання суду в роботу інших органів влади.
На записах можна почути голову ОАСК Павла Вовка та суддів:
- Євгена Аблова;
- Богдана Саніна;
- Ігоря Погрібніченка;
- Олексія Огурцова.
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У розмовах можна почути обговорення подання позовів до Окружного адмінсуду, яке допоможе зупинити повноваження членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Також на записах обговорюють пошук осіб, від імені яких подаватимуть відповідні позови.
У відео міститься нецензурна лексика (18+).
Крім того, слідство зафіксувало неправомірний вплив суддів ОАСК у справі про скасування арешту з майна четвертого президента України Віктора Януковича.
Нагадаємо, 26 липня НАБУ і Генпрокуратура проводили обшуки в Окружному адміністративному суді Києва.
Джерело: NABU
Відео: NABU