Національне антикорупційне бюро опублікувало записи розмов суддів Окружного адміністративного суду Києва.

Національне антикорупційне бюро опублікувало записи розмов між суддями Окружного адміністративного суду та особами, причетними до справи про втручання суду в роботу інших органів влади.

На записах можна почути голову ОАСК Павла Вовка та суддів:

Євгена Аблова;

Богдана Саніна;

Ігоря Погрібніченка;

Олексія Огурцова.

Читайте: Обшуки в Окружному адмінсуді Києва – ГПУ назвала причину

У розмовах можна почути обговорення подання позовів до Окружного адмінсуду, яке допоможе зупинити повноваження членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Також на записах обговорюють пошук осіб, від імені яких подаватимуть відповідні позови.

У відео міститься нецензурна лексика (18+).

Крім того, слідство зафіксувало неправомірний вплив суддів ОАСК у справі про скасування арешту з майна четвертого президента України Віктора Януковича.

Нагадаємо, 26 липня НАБУ і Генпрокуратура проводили обшуки в Окружному адміністративному суді Києва.

Джерело: NABU

Відео: NABU