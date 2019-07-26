У Хресній ході у Києві візьмуть участь орієнтовно понад 20 тис. віруючих, поліція готова забезпечити правопорядок.

Хресна хода у Києві з нагоди 1031 річниці Хрещення Київської Русі пройде 28 липня.

У Хресній ході 2019 візьмуть участь понад 20 тис. віруючих. Правоохоронці готові забезпечити публічну безпеку.

Питання підготовки до заходів обговорювалися на нараді всіх структурних і територіальних органів МВС під головуванням першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового та за участю голови Нацполіціі Сергія Князєва.

Князєв сказав, що в охороні громадської безпеки, крім Нацполіціі, будуть задіяні сили Національної гвардії.

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Олександр Фацевич зазначив, що поліцейські приділятимуть особливу увагу безпеці дорожнього руху на автошляхах країни під час переміщення значної кількості віруючих.

Як повідомляється на сайті Української православної церкви (Православної церкви України), вранці в неділю 28 липня в соборі Софії Київської відбудеться божественна літургія, потім – Хресна хода, маршрут якої проходить від собору до пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру.

Українська православна церква (Московського патріархату) 27 липня, проводить молебень на Володимирській гірці, а потім – Хресну ходу до Києво-Печерської Лаври.

Раніше Факти ICTV писали, що ПЦУ оприлюднила постанову помісного собору Української православної церкви Київського патріархату від 15 грудня 2018 року про саморозпуск.