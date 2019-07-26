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Факти / Україна / Суспільство

Рейтингові списки абітурієнтів 2019: коли та де перевірити дані

Вищі навчальні заклади України 26 липня оприлюднять списки абітурієнтів, які вступили на державну форму навчання.

Рейтингові списки абітурієнтів 2019: коли та де перевірити дані

ВНЗ 26 липня до 18.00 оприлюднять рейтингові списки абітурієнтів, які вступили на бюджет.

Перевірити інформацію можна буде в особистому кабінеті вступника. Навпроти тієї заяви, за якою буде рекомендація на бюджет, статус зміниться на Рекомендовано до зарахування.

Також рейтингові списки з’являться на ресурсі abit-рoisk.

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Для того, щоб стати студентом державної форми навчання, вступники повинні подати оригінали документів на спеціальність до 18.00 31 липня.

Вже 1 серпня ВНЗ оприлюднять остаточні списки зарахованих абітурієнтів, які подали заяви.

До слова, раніше Факти ICTV публікували топ-5 спеціальностей та ВНЗ вступної кампанії 2019.

Фото: УЦОЯО

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