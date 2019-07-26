Вищі навчальні заклади України 26 липня оприлюднять списки абітурієнтів, які вступили на державну форму навчання.

ВНЗ 26 липня до 18.00 оприлюднять рейтингові списки абітурієнтів, які вступили на бюджет.

Перевірити інформацію можна буде в особистому кабінеті вступника. Навпроти тієї заяви, за якою буде рекомендація на бюджет, статус зміниться на Рекомендовано до зарахування.

Також рейтингові списки з’являться на ресурсі abit-рoisk.

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Для того, щоб стати студентом державної форми навчання, вступники повинні подати оригінали документів на спеціальність до 18.00 31 липня.

Вже 1 серпня ВНЗ оприлюднять остаточні списки зарахованих абітурієнтів, які подали заяви.

До слова, раніше Факти ICTV публікували топ-5 спеціальностей та ВНЗ вступної кампанії 2019.

Фото: УЦОЯО