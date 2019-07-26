PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

ЦВК підрахувала 99,99% бюлетенів: результати виборів до Ради

Онлайн-підрахунок голосів на позачергових парламентських виборах 2019 свідчить про те, що до нової Верховної Ради проходять п’ять партій.

ЦВК підрахувала 99,99% бюлетенів: результати виборів до Ради

Центральна виборча комісія України станом на 9.25 опрацювала 99,99% протоколів дільничних виборчих комісій із підрахунку голосів на позачергових парламентських виборах 2019.

На цю мить до нової Верховної Ради проходять п’ять партій – Слуга народу, Опозиційна платформа – За життя, Батьківщина, Європейська солідарність і Голос.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019: як проголосували українці за кордоном

  • Слуга народу — 43,16%;
  • Опозиційна платформа — За життя — 13,05%;
  • Батьківщина — 8,18%;
  • Європейська солідарність — 8,10%;
  • Голос — 5,82%.

До слова, Факти ICTV публікували результати виборів до Ради за екзит-полом.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Депутати у Верховній Раді IX скликання: склад за фракціями і мажоритаркою
Фракція Опозиційної платформи – За життя у Раді (СПИСОК)
ЦВК порахувала 100% бюлетенів: результати парламентських виборів 2019
Підрахунок голосів ЦВК на виборах до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)
Члени ОВК №70 на Закарпатті отруїлися олів’є і не можуть рахувати голоси – ЗМІ
Трамп привітав Зеленського з перемогою Слуги народу на виборах в Раду
Результати виборів можуть перерахувати на п’яти округах
Порушення на парламентських виборах 2019
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка