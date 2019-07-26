Онлайн-підрахунок голосів на позачергових парламентських виборах 2019 свідчить про те, що до нової Верховної Ради проходять п’ять партій.
Центральна виборча комісія України станом на 9.25 опрацювала 99,99% протоколів дільничних виборчих комісій із підрахунку голосів на позачергових парламентських виборах 2019.
На цю мить до нової Верховної Ради проходять п’ять партій – Слуга народу, Опозиційна платформа – За життя, Батьківщина, Європейська солідарність і Голос.
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- Слуга народу — 43,16%;
- Опозиційна платформа — За життя — 13,05%;
- Батьківщина — 8,18%;
- Європейська солідарність — 8,10%;
- Голос — 5,82%.
До слова, Факти ICTV публікували результати виборів до Ради за екзит-полом.
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