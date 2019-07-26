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Факти / Світ / Росія

У Севастополі заглох БТР під час репетиції морського параду

В окупованому Севастополі під час репетиції параду до Дня ВМФ Росії заглох плаваючий бронетранспортер і пропала звукова трансляція заходу.

У Севастополі заглох БТР під час репетиції морського параду

Під час репетиції морського параду до Дня ВМФ Росії в окупованому Севастополі заглох плаваючий БТР.

Кілька БТРів висадилися з десантного корабля, стріляючи з малокаліберних гармат.

Читайте: Експрес Київ-Бориспіль заглох по дорозі в аеропорт

Один з них заглох і його відбуксирували в сторону.

Також на початку репетиції відбулися технічні неполадки – на короткий час пропала звукова трансляція заходу.

Нагадаємо, в 2018 році під час репетиції параду до Дня незалежності у Києві заглох танк.

Джерело: Крим. Реалії

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