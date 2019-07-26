В окупованому Севастополі під час репетиції параду до Дня ВМФ Росії заглох плаваючий бронетранспортер і пропала звукова трансляція заходу.
Під час репетиції морського параду до Дня ВМФ Росії в окупованому Севастополі заглох плаваючий БТР.
Кілька БТРів висадилися з десантного корабля, стріляючи з малокаліберних гармат.
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Один з них заглох і його відбуксирували в сторону.
Також на початку репетиції відбулися технічні неполадки – на короткий час пропала звукова трансляція заходу.
Нагадаємо, в 2018 році під час репетиції параду до Дня незалежності у Києві заглох танк.
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