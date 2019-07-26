Інструкція як шукати себе у списку абітурієнтів, які вступили на бюджет – у матеріалі Фактів ICTV.
Щоб перевірити чи вступили ви на бюджет, потрібно виконати кілька простих кроків.
Крок 1. Для початку потрібно зайти в особистий кабінет абітурієнта. Це найшвидший і доступний спосіб.
Крок 2. Там вам потрібно знайти заяву, за якою буде рекомендація на бюджет. Якщо статус зміниться на Рекомендовано до зарахування, то ви вступили.
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Крок 3. Також можна скористатися ресурсом abit-рoisk. У вікно, яке відкриється, потрібно ввести ПІБ і рік вступу.
Нагадаємо, що 26 липня ВНЗ оприлюднять списки абітурієнтів, які вступили на державну форму навчання.
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