PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Як шукати себе у списку вступників на бюджет – інструкція

Інструкція як шукати себе у списку абітурієнтів, які вступили на бюджет – у матеріалі Фактів ICTV.

Як шукати себе у списку вступників на бюджет – інструкція

Щоб перевірити чи вступили ви на бюджет, потрібно виконати кілька простих кроків.

Крок 1. Для початку потрібно зайти в особистий кабінет абітурієнта. Це найшвидший і доступний спосіб.

Крок 2. Там вам потрібно знайти заяву, за якою буде рекомендація на бюджет. Якщо статус зміниться на Рекомендовано до зарахування, то ви вступили.

Читайте:  Топ-5 спеціальностей та ВНЗ вступної кампанії 2019

Крок 3. Також можна скористатися ресурсом abit-рoisk. У вікно, яке відкриється, потрібно ввести ПІБ і рік вступу.

Нагадаємо, що 26 липня ВНЗ оприлюднять списки абітурієнтів, які вступили на державну форму навчання.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Фракція партії Батьківщина у Верховній Раді (СПИСОК)
Штраф 140 євро! У Нідерландах людей карають за ночівлю на пляжі
У Севастополі заглох БТР під час репетиції морського параду
Казка на березі моря: у Скадовську стартували Чорноморські ігри 2019
Як шукати себе у списку вступників на бюджет – інструкція
Факти ICTV – Випуск 18:45 (26.07.2019)
У лісосмузі під Дніпром знайшли труп 19-річної дівчини
Фракція партії Європейська солідарність у Верховній Раді (СПИСОК)
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка