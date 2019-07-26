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Факти / Україна / Політика

Звільнення заручників: Денісова звернулася до представника ООН

Людмила Денісова попросила новопризначену главу Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільду Богнер посприяти в питанні звільнення українських заручників на Донбасі.

Звільнення заручників: Денісова звернулася до представника ООН

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова попросила главу Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільду Богнер допомогти зі звільненням українських заручників на Донбасі.

– З тимчасово окупованої території Луганської області за останні півроку мені вдалося перемістити вже 319 людей, але окупаційна адміністрація “ДНР” блокує цей процес, – написала омбудсмен.

Вона повідомила, що під час зустрічі більш предметно обговорювалась ситуація на сході України та пов’язані з конфліктом порушення прав людини – ускладнений перетин лінії розмежування, труднощі з реалізацією соціальних виплат та пенсій.

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Звільнення заручників: Денісова звернулася до представника ООН / 2 фотографии

Також сторони обговорили ситуацію з дотриманням прав людини в окупованому Криму.

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Моніторингова місія ООН з прав людини має представництво в Донецьку та Луганську, а також можливість здійснювати віддалений моніторинг ситуації в Криму.

–  Я звернулася до Глави місії з проханням про обмін інформацією. Репресії проти кримських татар та громадян України, напад на храм ПЦУ в Криму, справи Едема Бекірова, Володимира Балуха, Павла Гриба – на цих питаннях я особливо наголосила.

Справи незаконно утримуваних громадян України в Російській Федерації та Криму я передам пані Богнер, – зазначила Людмила Денісова.

Нагадаємо, 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив термін арешту 24 українським морякам, затриманим у Керченській протоці, на три місяці.

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