Людмила Денісова попросила новопризначену главу Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільду Богнер посприяти в питанні звільнення українських заручників на Донбасі.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова попросила главу Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільду Богнер допомогти зі звільненням українських заручників на Донбасі.

– З тимчасово окупованої території Луганської області за останні півроку мені вдалося перемістити вже 319 людей, але окупаційна адміністрація “ДНР” блокує цей процес, – написала омбудсмен.

Вона повідомила, що під час зустрічі більш предметно обговорювалась ситуація на сході України та пов’язані з конфліктом порушення прав людини – ускладнений перетин лінії розмежування, труднощі з реалізацією соціальних виплат та пенсій.







Звільнення заручників: Денісова звернулася до представника ООН / 2 фотографии

Також сторони обговорили ситуацію з дотриманням прав людини в окупованому Криму.

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Моніторингова місія ООН з прав людини має представництво в Донецьку та Луганську, а також можливість здійснювати віддалений моніторинг ситуації в Криму.

– Я звернулася до Глави місії з проханням про обмін інформацією. Репресії проти кримських татар та громадян України, напад на храм ПЦУ в Криму, справи Едема Бекірова, Володимира Балуха, Павла Гриба – на цих питаннях я особливо наголосила. Справи незаконно утримуваних громадян України в Російській Федерації та Криму я передам пані Богнер, – зазначила Людмила Денісова.

Нагадаємо, 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив термін арешту 24 українським морякам, затриманим у Керченській протоці, на три місяці.