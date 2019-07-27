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Факти / Україна

Скандал з КОРДом: Аваков особисто проконтролює розслідування

Розслідування інциденту події із затриманням патрульних, які зупинили авто з водієм Віталія Гуховері, візьме на особистий контроль Арсен Аваков.

Скандал з КОРДом: Аваков особисто проконтролює розслідування

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков особисто проконтролює службове розслідування навколо інциденту, пов’язаного з головою Нацполіції Дніпропетровської області Віталієм Гуховерею.

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У відомстві зазначили, що про хід перевірки та її результати буде відомо в найкоротші терміни.

– 27 липня в засобах масової інформації з’явилося відео, що викликало резонанс у суспільстві. Детальні обставини події, яка мала місце в місті Дніпро за участю водія керівника ГУНП в Дніпропетровській області, буде встановлено в ході службового розслідування, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у мережі з’явилося відео, на якому спецназ КОРД затримує патрульних, які зупинили Range Rover начальника Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області Віталія Глуховері.

Джерело: Нацполіція

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