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Факти / Україна

Спецназ затримав патрульних за зупинку авто генерала: Зеленський звернувся до ДБР і МВС

У мережі з’явилося відео, на якому спецназ КОРД затримує патрульних, які зупинили Range Rover начальника Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області Віталія Глуховері.

корд

Спецназ КОРД затримав патрульних, які зупинили водія начальника Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області Віталія Глуховері на Range Rover.

Водія зупинили через порушення правил дорожнього руху. Він не зупинився на знак стоп.

Спочатку він намагався домовитися з патрульними і пропонував їм поговорити по телефону з генералом, але патрульні відмовилися.

Після цього на місце приїхав автобус зі спецназом КОРД і, погрожуючи зброєю, затримав їх.

Які заходи були вжиті в їх відношенні не відомо.

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Президент України Володимир Зеленський звернувся до міністра МВС Арсена Авакова і зажадав негайно звільнити Глуховерю із займаної посади.

Також він заявив, що чекає від голови ДБР Романа Труби швидкого і безкомпромісного розслідування.

– Я хочу попередити всіх чиновників в Києві і по всій країні – від обласного центру до найменшого села – часи безкарності і особливого до вас відношення, до якого ви так звикли за час усіх попередніх президентів України, назавжди минули, – написав він.


Нагадаємо, 27 липня в Білій Церкві поліцейські одночасно провели 50 обшуків.

Джерело: Київ Оперативний

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