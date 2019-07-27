У мережі з’явилося відео, на якому спецназ КОРД затримує патрульних, які зупинили Range Rover начальника Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області Віталія Глуховері.
Спецназ КОРД затримав патрульних, які зупинили водія начальника Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області Віталія Глуховері на Range Rover.
Водія зупинили через порушення правил дорожнього руху. Він не зупинився на знак стоп.
Спочатку він намагався домовитися з патрульними і пропонував їм поговорити по телефону з генералом, але патрульні відмовилися.
Після цього на місце приїхав автобус зі спецназом КОРД і, погрожуючи зброєю, затримав їх.
Які заходи були вжиті в їх відношенні не відомо.
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Президент України Володимир Зеленський звернувся до міністра МВС Арсена Авакова і зажадав негайно звільнити Глуховерю із займаної посади.
Також він заявив, що чекає від голови ДБР Романа Труби швидкого і безкомпромісного розслідування.
– Я хочу попередити всіх чиновників в Києві і по всій країні – від обласного центру до найменшого села – часи безкарності і особливого до вас відношення, до якого ви так звикли за час усіх попередніх президентів України, назавжди минули, – написав він.
Нагадаємо, 27 липня в Білій Церкві поліцейські одночасно провели 50 обшуків.