Росія не вчиняє жодних дій, які б говорили про її готовність звільнити українських моряків.

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що зараз Росія не вчиняє дії, які б говорили про її готовність звільнити військовополонених українських моряків.

– По морякам. На жаль, ми не чуємо від Росії нічого, що говорило б, що вони їх відпустять, – сказав Волкер.

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Він додав, що РФ утримує українських моряків в ув’язненні незаконно.

Спецпредставник США вважає, що вони повинні бути звільнені і для цього не мають ставити умови.

До слова, уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що домовленостей про повернення українських моряків немає.