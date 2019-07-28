Предстоятель Православної церкви України митрополит Єпіфаній звернувся до українцями з поздоровленнями у День хрещення Русі.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Єпіфаній привітав українців із Днем пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира і 1031-річчям хрещення Київської Русі-України.

– Сьогодні ми, як і багато поколінь перед нами, користуємося плодами справ святого Володимира, можливо, навіть належним чином не замислюючись про те, яку роль зіграв цей святий у житті нашого народу, а значить – кожного з нас, – зазначив Єпіфаній.

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Він додав, що князь Володимир був язичником, який свідомо став християнином і зразком морального життя і чеснот, і залишив у спадок нащадкам велику державу.

Нагадаємо, 27 липня у Києві з нагоди 1031-ї річниці Хрещення Русі проходила хресна хода УПЦ МП.

Фото: митрополит Епіфаній