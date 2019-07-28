PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

День хрещення Русі: у Києві проходить хресна хода ПЦУ (ОНЛАЙН)

У Києві 28 липня проходять святкові заходи з нагоди Дня хрещення Київської Русі і Дня пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира.

День хрещення Русі: у Києві проходить хресна хода ПЦУ (ОНЛАЙН)

В Україні 28 липня ПЦУ відзначатиме 1031-шу річницю хрещення Руси-України.

О 8.30 відбулася Божественна літургія, яку очолить предстоятель ПЦУ Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

О 10.30 стартував український хресний хід на чолі з митрополитом Епіфанієм. Віряни пройдуть від святої Софії Київської до пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру.

Читайте: День Хрещення Русі: чи знаєш ти історію – ТЕСТ

О 11.00 відбудеться молебень, а з 12.00 – проща вірян до чудотворних святинь – частинки Древа Хреста Господнього та мощей святого апостола Андрія Першозваного – в Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі.

Нагадаємо, 27 липня у Києві з нагоди 1031-ї річниці Хрещення Русі проходила хресна хода УПЦ МП.

Фото: ПЦУ

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

День хрещення Русі: митрополит Епіфаній звернувся до українців
День Хрещення Русі: чи знаєш ти історію – ТЕСТ
Центр Києва перекриють на вихідних – список вулиць
Хрещення Русі: історія свята і програма заходів
Від Хрещення Русі до томосу: як формувалася Українська православна церква
30 тис. вірян і аномальні заходи безпеки: Хресна хода УПЦ у Києві
На Хресну ходу у Києві вийдуть понад 20 тис. людей
Уряд передав у користування ПЦУ приміщення у центрі Києва
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка