У Києві 28 липня проходять святкові заходи з нагоди Дня хрещення Київської Русі і Дня пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира.

В Україні 28 липня ПЦУ відзначатиме 1031-шу річницю хрещення Руси-України.

О 8.30 відбулася Божественна літургія, яку очолить предстоятель ПЦУ Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

О 10.30 стартував український хресний хід на чолі з митрополитом Епіфанієм. Віряни пройдуть від святої Софії Київської до пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру.

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О 11.00 відбудеться молебень, а з 12.00 – проща вірян до чудотворних святинь – частинки Древа Хреста Господнього та мощей святого апостола Андрія Першозваного – в Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі.

Нагадаємо, 27 липня у Києві з нагоди 1031-ї річниці Хрещення Русі проходила хресна хода УПЦ МП.

Фото: ПЦУ