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Факти / Україна / Суспільство

День хрещення Русі: Зеленський закликав предстоятелів до діалогу

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем хрещення Русі і закликав предстоятелів до діалогу.

День хрещення Русі: Зеленський закликав предстоятелів до діалогу

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з річницею хрещення Київської Русі.

– Вітаю всіх з Днем хрещення Київської Русі-України! Це історична подія стала потужним стимулом до об’єднання давньої держави, її зміцнення і розвитку, – заявив Зеленський.

Також президент закликав предстоятелів сісти за стіл переговорів.

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– Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, щоб віра об’єднувала, а не розділяла українців. В єдності – наша сила і наше майбутнє, – додав Володимир Зеленський.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві у хресній ході з нагоди 1031-річчя хрещення Київської Русі взяли участь близько 15 тис. чоловік.

Фото: Володимир Зеленський

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