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Хресна хода у Києві: скільки людей взяли участь

У Києві у хресній ході з нагоди 1031-річчя хрещення Київської Русі взяли участь близько 15 тис. чоловік.

Крестный ход в Киеве

У Києві пройшла хресна хода приурочена до 1031-річчя хрещення Київської Русі.

Читайте: День хрещення Русі: у Києві проходить хресна хода ПЦУ (ОНЛАЙН)

– У релігійних заходах з нагоди святкування 1031-ї річниці хрещення Київської Русі взяли участь біля 15 тис. вірян. Правопорядок забезпечували до 2 тис. правоохоронців, – зазначив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

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Хресна хода у Києві: скільки людей взяли участь / 4 фотографии

Нагадаємо, 27 липня у Києві з нагоди 1031-ї річниці Хрещення Русі проходила хресна хода УПЦ МП.

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