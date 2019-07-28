У Києві у хресній ході з нагоди 1031-річчя хрещення Київської Русі взяли участь близько 15 тис. чоловік.
У Києві пройшла хресна хода приурочена до 1031-річчя хрещення Київської Русі.
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– У релігійних заходах з нагоди святкування 1031-ї річниці хрещення Київської Русі взяли участь біля 15 тис. вірян. Правопорядок забезпечували до 2 тис. правоохоронців, – зазначив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.
Хресна хода у Києві: скільки людей взяли участь / 4 фотографии
Нагадаємо, 27 липня у Києві з нагоди 1031-ї річниці Хрещення Русі проходила хресна хода УПЦ МП.
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