Львівський окружний адміністративний суд на засіданні 28 липня ухвалив рішення провести перерахунок голосів на шести дільницях округу №119.

Рішення про перерахунок голосів Львівський окружний адмінсуд ухвалив за позовом кандидата у нардепи в одномандатному окрузі від партії Слуга народу Ореста Кавецького, а також самовисуванця Віталія Кравчука. який посів друге місце за результатами голосування.

Позов задоволено частково: визнано протиправною бездіяльність ОВК округу №119 щодо реагування на порушення виборчого законодавства під час підрахунку голосів виборців, скасовано протокол ОВК про підсумки голосування в окрузі та призначено повторний підрахунок голосів на шести дільницях – №460004, №460007, №460008 , №460056, №461031, №460673.

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Кавецький вимагав перерахунку голосів на 52 дільницях.

До слова, раніше лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков розповів, як буде проходити розподіл посад після виборів.

Джерело: Львівський окружний адміністративний суд