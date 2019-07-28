МЗС України засуджує насильство проти учасників мирного протесту у Москві 27 липня на підтримку незалежних кандидатів у Мосміськдуму.

Побиття та затримання громадян на мітингу в Москві, а також застосування дискримінаційних передвиборчих фільтрів доводять неспроможність російської влади забезпечити демократичне волевиявлення та демонструє її страх перед реальною політичною конкуренцією, вважають у МЗС України.

– Такими системними порушеннями фундаментальних свобод і прав людини – на свободу висловлювань та мирний протест – Кремль відверто знущається над тими європейськими державами і політиками, які нещодавно дозволили російським представникам повернутися в ПАРЄ, – йдеться у заяві.

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У відомстві також засудили масові репресії, до яких вдався Кремль останніми днями.

Нагадаємо, 27 липня поліція затримала більше 1300 учасників мітингу у Москві на підтримку незалежних кандидатів в Мосміськдуму, з яких 42 неповнолітніх та 18 співробітників ЗМІ.