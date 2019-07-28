Початок наступного тижня в Україні ще побуде спекотним, проте до наступних вихідних значно похолодає.
Синоптик Наталя Діденко прогнозує у понеділок, 29 липня, +30 і вище.
За її словами, дощі витягнуться фронтальною ниткою від Волині до Харківщини.
Також опади можливі у Вінницькій та Одеській областях.
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– Більша частина України належатиме сухій сонячній погоді. У Києві понеділок буде спекотним, близько +30 градусів. Суттєві опади – навряд чи, – запевняє вона.
Діденко попередила, що протягом тижня в Україну почне поступово заходити холодніше повітря:
– І вже наступними вихідними ви себе на селфі не впізнаєте: на противагу сьогоднішнім шортам, розімлілим від спекотного сонця червоним обличчям, купальникам та голим плечам, – додала синоптик.
До речі, Факти ICTV публікували прогноз погоди на серпень і початок осені.
Джерело: Наталка Діденко