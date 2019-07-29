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Факти / Україна / Політика

Главу Нацполіції Дніпропетровської області Глуховерю звільнено

Керівника управління Національної поліції Дніпропетровської області Віталія Глуховерю звільнили з посади.

Главу Нацполіції Дніпропетровської області Глуховерю звільнено

Голова Нацполіції Сергій Князєв підписав указ про звільнення Віталія Глуховері з посади начальника Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області.

Наказ погоджено з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

– Зараз виконувачем обов’язків керівника поліції Дніпропетровщини призначений Артем Васицький, – йдеться в повідомленні.

27 липня спецназ КОРД затримав патрульних, які зупинили водія Віталія Глуховері на Range Rover через порушення правил дорожнього руху.

Спочатку він намагався домовитися з патрульними і пропонував їм поговорити телефоном з генералом, але патрульні відмовилися.

У зв’язку з цим президент України Володимир Зеленський вимагав негайного звільнення Глуховері з посади начальника Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

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За фактом подій навколо дорожнього інциденту розпочато службове розслідування, яке перебуває під контролем міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

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