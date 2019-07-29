НБУ встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 25,44 грн за $1.
Долар продовжує дешевшати. Так, НБУ встановив курс гривні на рівні 25,44 грн за долар. Тож, ціна американської валюти зменшилася ще на п’ять копійок.
Євро тримається на рівні 28,33 грн.
Курс валют від НБУ:
- $100 – 2543,9728 грн;
- €100 – 2833,4769 грн;
- 100 польських злотих – 664,0443 грн;
- 10 російських рублів – 4,0299 грн.
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До слова, Мінфін також оприлюднив вартість валюти на “чорному ринку”.
Тут $1 купують за 25,45 грн, продають за 25,50 грн. Євро на “чорному ринку” скуповують за 28,35 грн, продають за 28,50 грн.
Раніше Факти ICTV писали про те, що чекає на українську економіку.
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