Запорізький чиновник Владислав Марченко, який напередодні потрапив у сексистський скандал, спробував виправдатися.

Чиновник із Запорізької облради Владислав Марченко прокоментував скандал після його поста у Facebook, в якому він заявив, що короткі спідниці носять тільки працівниці секс-індустрії.

Чиновник розповів, що пост він написав у спортзалі, надихнувшись дівчиною в “трусах якогось кольору”.

– Я особисто захоплююся жіночою красою і глибоко переконаний, що жінка – це вінець Божого творіння. Немає нічого красивішого, ніж жіноча краса. Але – є одна поправка. Я, виховуючи свою дочку, їй кажу: що вона дівчина і вона повинна знати собі ціну, – заявив Марченко.

Він додав, що та сама краса повинна цінуватися, а те, як одягатися – це питання моральних цінностей.

– Я не хотів би, щоб моя сім’я бачила вульгарщину. Хочу, щоб ви всі зрозуміли: дуже важливо розмежовувати слово сексуальність і вульгарщина. Це абсолютно різні поняття. Так ось мій пост і мої думки конкретно про друге – про вульгарщину, – підкреслив чиновник.

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Він зазначив, що це непристойно по відношенню до наколишніх людей.

– Якщо говорити конкретно в залі, то одягаючись в одяг з секс-шопу та йдучи займатися спортом. Зовсім інші думки закрадаються у тих, хто навколо знаходяться, – сказав Марченко.

За його словами, коли дівчина знецінює своє поняття жінки і краси, це викликає запитання.

– І я не хотів би, щоб моя країна перетворювалася в вульгарну дівицю, якій ціна мінімальна. Я хочу, щоб наші дівчата були найбезцінніші, найкрасивішими – якими вони є, – додав чиновник.

Нагадаємо, Владислав Марченко написав пост, в якому закликав українських дівчат одягатися, зазначивши, що жінки в коротких спідницях – повії, а королеви повинні прикривати своє тіло і виглядати скромно.