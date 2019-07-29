Секретар Київської міської ради Володимир Прокопів написав заяву про звільнення з посади.

Секретар Київської міської ради Володимир Прокопів вирішив звільнитися з зазначеної посади, оскільки очолить партію Європейська солідарність у столиці.

За його словами, відповідне рішення робить неможливим його подальшу роботу у Київраді.

– Сьогодні я вирішив, що поведу команду Європейської Солідарності до столичного парламенту… Коли депутати мене обирали, я пообіцяв, що не віддаватиму перевагу жодній партії, – написав Прокопів.

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Він сподівається, що новим секретарем Київської міської ради стане молода людина, яка зможе об’єднати різні партії для ухвалення важливих для жителів столиці рішень і не зважатиме на свої політичні вподобання.

До слова, Кабінет міністрів під час наступного засідання розгляне звільнення голови КМДА Віталія Кличка.

Джерело: Володимир Прокопів

Фото: Володимир Прокопів