Президент України Володимир Зеленський призначив Володимира Бородянського своїм позаштатним радником. Факти ICTV розповідають, якою діяльністю запам’ятався Бородянський.
Позаштатний радник президента України Володимир Бородянський народився 15 січня 1974 року в Новому Роздолі (Львівщина).
Факти ICTV зібрали факти з біографії Володимира Бородянського:
- У 1997 році закінчив фінансово-економічний факультет за спеціальністю Фінанси і кредит Київського національного економічного університету.
- З 1998 року обіймав посаду комерційного директора газети Московський комсомолець в Україні.
- З 2000 року керував відділом управління медіа-активами Альфа-банку (відповідав за реалізацію бізнес-проектів: Новий канал, Наше радіо, Московський комсомолець в Україні).
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- У 2004 році став генеральним директором телеканалу СТБ.
- З березня 2012 року Бородянський очолював медіагрупу StarLightMedia.
- За час перебування на посаді разом із командою телеканалу ICTV Бородянський запустив політичний проект Нові лідери.
- Пішов Бородянський з посади директора StarLightMedia у середині грудня 2018 року.
Нагадаємо, Володимир Зеленський призначив Володимира Бородянського своїм позаштатним радником 29 червня 2019 року.
Фото: Nobles Fortune